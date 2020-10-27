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В ТИК на Буковине пропали 9 бюллетеней, открыто производство

В ТИК на Буковине пропали 9 бюллетеней, открыто производство

Киев  •  УНН

 • 9520 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. В Черновицкой области открыто уголовное производство по факту исчезновения 9 избирательных бюллетеней с голосования на местных выборах 25 октября. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Черновицкой области, передает УНН.

Нарушение избирательного законодательства зарегистрировали 26 октября сотрудники Кицманского отдела полиции.

"Во время сдачи бюллетеней в Кицманскую территориальную избирательную комиссию 43-летняя глава одной из участковых избирательных комиссий обнаружила отсутствие 9 бюллетеней по выборам депутатов Черновицкого областного совета", - рассказали в полиции.

Дело классифицируют по части 3 статьи 158-1 ( "Незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза, похищение, повреждение, сокрытие или уничтожение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме") Уголовного кодекса Украина.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 5 лет.

Напомним, что в Донецкой области мужчина транслировал в соцсети подсчет голосов, открыто производство.

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