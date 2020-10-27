У ТВК на Буковині зникло 9 бюлетенів, відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У Чернівецькій області відкрито кримінальне провадження за фактом зникнення 9 виборчих бюлетенів з голосування на місцевих виборах 25 жовтня. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області, передає УНН.
Порушення виборчого законодавства зареєстрували 26 жовтня співробітники Кіцманського відділу поліції.
"Під час здачі бюлетенів до Кіцманської територіальної виборчої комісії 43-річна голова однієї з дільничних виборчих комісій виявила відсутність 9 бюлетенів з виборів депутатів Чернівецької обласної ради”, - розповіли в поліції.
Справу класифікують за частиною 3 статті 158-1 (“Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше одного разу, викрадення, пошкодження, приховування або знищення виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі”) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 5 років.
Нагадаємо, що на Донеччині чоловік транслював у соцмережі підрахунок голосів, відкрито провадження.