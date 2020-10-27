На Донеччині чоловік транслював у соцмережі підрахунок голосів, відкрито провадження

“Поліцейські Слов’янська відкрили кримінальне провадження за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права. Громадянин здійснював трансляцію підрахунку голосів територіальної виборчої комісії на особистій сторінці у мережі інтернет. Поліція розслідує правопорушення. До поліції надійшло повідомлення, що під час моніторингу соціальної мережі на одній зі сторінок було виявлено прямий ефір підрахунку голосів Слов’янською міською територіальною виборчою комісією, де було оголошено про перерву у роботі комісії”, - повідомили правоохоронці.

Наразі поліцейські перевіряють подію.

За фактом ухилення члена виборчої комісії від виконання своїх обов’язків у роботі комісії відкрито кримінальне провадження за частиною 5 статті 157 Кримінального кодексу України (“Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача”). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Додамо, що загалом з початку передвиборчого процесу на Донеччині розпочато 74 кримінальних провадження за фактами порушення законодавства під час місцевих виборів. Безпосередньо у день голосування до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по 22 фактам. Починаючи з 00.00 26 жовтня відкрито ще 4 кримінальних провадження.

Нагадаємо, що двом чоловікам повідомлено про підозру в нападі на виборчу комісію на Вінниччині.