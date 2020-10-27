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Двом чоловікам повідомлено про підозру в нападі на виборчу комісію на Вінниччині

Двом чоловікам повідомлено про підозру в нападі на виборчу комісію на Вінниччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Двом чоловікам за напад на виборчу комісію у Вінницькій області та спробу заволодіти виборчою документацією повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

“Зловмисникам слідчі оголосили про підозру за ч. 3 ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії) та ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. За такі правопорушення затриманим загрожує до 7 років позбавлення волі”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що слідчі звернулись до суду з клопотанням на час досудового слідства обрати нападникам запобіжний захід — тримання під вартою.

Нагадаємо, за даними поліції, у Вінницькій області вночі двоє п’яних чоловіків напали на виборчу комісію, яка після підрахунку голосів виходила з приміщення дільниці з виборчою документацією.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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