Двум мужчинам сообщено о подозрении в нападении на избирательную комиссию в Винницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Двум мужчинам за нападение на избирательную комиссию в Винницкой области и попытку завладеть избирательной документацией сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
"Злоумышленникам следователи объявили о подозрении по ч. 3 ст. 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии) и ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. За такие правонарушения задержанным грозит до 7 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Сообщается, что следователи обратились в суд с ходатайством на время досудебного следствия избрать нападавшим меру пресечения - содержание под стражей.
Напомним, по данным полиции, в Винницкой области ночью двое пьяных мужчин напали на избирательную комиссию, которая после подсчета голосов выходила из помещения участка с избирательной документацией.