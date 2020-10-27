Двум мужчинам сообщено о подозрении в нападении на избирательную комиссию в Винницкой области

"Злоумышленникам следователи объявили о подозрении по ч. 3 ст. 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии) и ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. За такие правонарушения задержанным грозит до 7 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что следователи обратились в суд с ходатайством на время досудебного следствия избрать нападавшим меру пресечения - содержание под стражей.

Напомним, по данным полиции, в Винницкой области ночью двое пьяных мужчин напали на избирательную комиссию, которая после подсчета голосов выходила из помещения участка с избирательной документацией.