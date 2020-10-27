В Донецкой области мужчина транслировал в соцсети подсчет голосов, открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Славянске полиция открыла уголовное производство после того, как местный житель на собственной странице в социальной сети транслировал процедуру подсчета голосов на ТИК. Об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции Донецкой области, передает УНН.
"Полицейские Славянская открыли уголовное производство по факту препятствования осуществлению избирательного права. Гражданин осуществлял трансляцию подсчета голосов территориальной избирательной комиссии на личной странице в сети Интернет. Полиция расследует правонарушение. В полицию поступило сообщение, что во время мониторинга социальной сети на одной из страниц был обнаружен прямой эфир подсчета голосов Славянской городской территориальной избирательной комиссией, где было объявлено о перерыве в работе комиссии", - сообщили правоохранители.
Сейчас полицейские проверяют событие.
По факту уклонения члена избирательной комиссии от выполнения своих обязанностей в работе комиссии открыто уголовное производство по части 5 статьи 157 Уголовного кодекса Украины ("Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.
Добавим, что всего с начала предвыборного процесса в Донецкой области начато 74 уголовных производства по фактам нарушения законодательства во время местных выборов. Непосредственно в день голосования в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по 22 фактам. Начиная с 00.00 26 октября открыто еще 4 уголовных производства.
Напомним, что двум мужчинам сообщено о подозрении в нападении на избирательную комиссию в Винницкой области.