В Турции заявили, что Анкара ждет от Д.Трампа выдачи проповедника Ф.Гюлена

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Киев • УНН

 • 7089 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил, что Анкара надеется на экстрадицию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в организации попытки государственного переворота в стране, а также прекращение сотрудничества Вашингтона с силами сирийских курдов после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

Сообщается, что Анкара считает силы самообороны сирийских курдов террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).

"Для нас наибольшее значение имеет не столько сама фигура нового американского президента, сколько то, какой стратегии он будет следовать в турецко-американских отношениях. В частности, мы надеемся на то, что при новой администрации получит ускорение процесс экстрадиции Гюлена в Турцию, Вашингтон откажется от сотрудничества с PYD (сирийская курдская Партия демократического союза - ред.) И начнет действовать в Ближневосточном регионе в тесном контакте с Турцией, которая является его стратегическим союзником в рамках НАТО ", - заявил Н.Куртулмуш.

Вице-президент также отметил, что избрание Д.Трамп президентом США может стать толчком к поиску вариантов консолидации сирийского конфликта.

"Я думаю, что Россия и США вступят в период тесной совместной работы, направленной на поиск путей решения сирийской проблемы. У нас есть основания предполагать, что новое американское руководство сделает ряд шагов, направленных на установление мира в горячих районах в кратчайшие сроки, а свои интересы, требующие военного присутствия может сосредоточить в восточном направлении: в Афганистане, Индии, Китае ", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в Турции уволили более 10 тыс. госслужащих за связи с Ф.Гюленом.

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