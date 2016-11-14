У Туреччині заявили, що Анкара чекає від Д.Трампа видачу проповідника Ф.Гюлена
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Віце-прем’єр Туреччини Нуман Куртулмуш заявив, що Анкара сподівається на екстрадицію опозиційного ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена, обвинуваченого в організації спроби державного перевороту в країні, а також припинення співпраці Вашингтона з силами сирійських курдів після інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, передає УНН із посиланням на РІА “Новини”.
Повідомляється, що Анкара вважає сили самооборони сирійських курдів терористичною організацією, пов’язаною із забороненою в Туреччині Робочої партією Курдистану (РПК).
“Для нас найбільше значення має не стільки сама фігура нового американського президента, скільки те, якої стратегії він буде слідувати в турецько-американських відносинах. Зокрема, ми сподіваємося на те, що при новій адміністрації отримає прискорення процес екстрадиції Гюлена до Туреччини, Вашингтон відмовиться від співпраці з PYD (сирійська курдська Партія демократичного союзу — ред.) і почне діяти в Близькосхідному регіоні в тісному контакті з Туреччиною, яка є його стратегічним союзником в рамках НАТО”, — заявив Н.Куртулмуш.
Віце-президент також наголосив, що обрання Д.Трампа президентом США може стати поштовхом до пошуку варіантів консолідації сирійського конфлікту.
“Я думаю, що Росія і США вступлять в період тісної спільної роботи, спрямованої на пошук шляхів вирішення сирійської проблеми. У нас є підстави припускати, що нове американське керівництво зробить низку кроків, спрямованих на встановлення миру в гарячих районах в найкоротші терміни, а свої інтереси, що вимагають військової присутності, може зосередити в східному напрямку: в Афганістані, Індії, Китаї”, — додав він.
Раніше повідомлялося, що в Туреччині звільнили понад 10 тис. держслужбовців за зв’язки з Ф.Гюленом.