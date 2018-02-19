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В Турции арестовали 786 человек из-за критики операции в Африне

В Турции арестовали 786 человек из-за критики операции в Африне

Киев  •  УНН

 • 5218 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Правоохранители в Турции задержали около восьмисот человек по подозрению в пропаганде терроризма через критику военной операции против курдов на севере Сирии, передает УНН со ссылкой на DW.

Турецкие власти задержали 786 человек за публикации в соцсетях или участие в акциях протеста против проведения военной операции против курдов в сирийском Африне. Задержанных подозревают в пропаганде терроризма, сообщили в понедельник, 19 февраля, в министерстве внутренних дел Турции.

Из всех арестованных, 587 человек были задержаны за критические высказывание о турецких властях в социальных сетях, остальные - за участие в акциях протеста против проведения военной операции на севере Сирии.

По данным СМИ, перед задержаниями полиция собирала информацию о подозреваемых в социальных сетях. Было изучено 1,3 тысячи аккаунтов, после чего в 392 случаях возбуждены уголовные дела.

Напомним, что 20 января генеральный штаб Турции объявил о начале военной операции против вооруженных формирований сирийских курдов в районе Африн на северо-западе Сирии. Отряды "Свободной сирийской армии", в свою очередь, объявили о начале наступления на позиции курдской партии PYD ("Демократический союз").

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