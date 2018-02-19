У Туреччині заарештували 786 осіб через критику операції в Афріні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Правоохоронці в Туреччині затримали близько восьмиста осіб за підозрою в пропаганді терроризму через критику військової операції проти курдів на півночі Сирії, передає УНН з посиланням на DW.
Турецька влада затримала 786 людей через публікації в соцмережах або участь в акціях протесту проти проведення військової операції проти курдів у сирійському Афріні. Затриманих підозрюють у пропаганді тероризму, повідомили у понеділок, 19 лютого, в міністерстві внутрішніх справ Туреччини.
З усіх заарештованих, 587 осіб були затримані за критичні висловлювання щодо турецької влади в соціальних мережах, решта - за участь в акціях протесту проти проведення військової операції на півночі Сирії.
За даними ЗМІ, перед затриманнями поліція збирала інформацію про підозрюваних у соціальних мережах. Було вивчено 1,3 тисячі акаунтів, після чого в 392 випадках порушили кримінальні справи.
Нагадаємо, що 20 січня генеральний штаб Туреччини оголосив про початок військової операції проти озброєних формувань сирійських курдів у районі Афрін на північному заході Сирії. Загони “Вільної сирійської армії”, у свою чергу, оголосили про початок наступу на позиції курдської партії PYD (“Демократичний союз”).