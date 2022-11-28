В Турции загорелся химический завод
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Сегодня, 28 ноября, произошел масштабный пожар на химическом заводе в районе турецкого города Памуккале в провинции Денизли в Турции. Возгорание зафиксировали около 12:30. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV, информирует УНН.
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«На химическом заводе, который находится в 100 метрах от шоссе Кале Махаллеси Денизли-Афенкарахисар, вспыхнул пожар. К месту происшествия было направлено большое количество пожарных. Из-за химических веществ пламя быстро охватило весь завод. Черный дым, поднимавшийся над фабрикой, был виден из многих точек города», - говорится в сообщении.
Детали
По данным телеканала, в регионе были слышны взрывы. Причина пожара неизвестна.
Правоохранительные органы также предостерегают не приближаться к территории завода.
Дополнение
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