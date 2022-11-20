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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

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У центрі москви масштабна пожежа: що відомо

У центрі москви масштабна пожежа: що відомо

Київ • УНН

 • 915733 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. На комсомольській площі в центрі москви вибухнув склад квітів – виникла масштабна пожежа. Про це пише УНН із посиланням на російські ЗМІ та Telegram-канали.

Деталі

"Пожежа на комсомольській площі у центрі москви. Горять перекриття між першим та другим поверхами у будівлі біля трьох вокзалів", – повідомив Telegram-канал Mash.

Згодом додали, що стався вибух на складі квіткової компанії. З будівлі евакуювали сімох людей.

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