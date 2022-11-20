У центрі москви масштабна пожежа: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. На комсомольській площі в центрі москви вибухнув склад квітів – виникла масштабна пожежа. Про це пише УНН із посиланням на російські ЗМІ та Telegram-канали.
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"Пожежа на комсомольській площі у центрі москви. Горять перекриття між першим та другим поверхами у будівлі біля трьох вокзалів", – повідомив Telegram-канал Mash.
Згодом додали, що стався вибух на складі квіткової компанії. З будівлі евакуювали сімох людей.