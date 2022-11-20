В центре москвы масштабный пожар: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. На комсомольской площади в центре москвы взорвался склад цветов – возник масштабный пожар. Об этом пишет УНН со ссылкой на российские СМИ и Telegram-каналы.
Детали
"Пожар на комсомольской площади в центре москвы. Горят перекрытия между первым и вторым этажами в здании возле трех вокзалов", – сообщил Telegram-канал Mash.
Позже добавили, что произошел взрыв на складе цветочной компании. Из здания эвакуировали семь человек.