В центре москвы масштабный пожар: что известно

Детали

"Пожар на комсомольской площади в центре москвы. Горят перекрытия между первым и вторым этажами в здании возле трех вокзалов", – сообщил Telegram-канал Mash.

Позже добавили, что произошел взрыв на складе цветочной компании. Из здания эвакуировали семь человек.