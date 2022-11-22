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Пожежа на китайському підприємстві забрала життя 36 людей

Пожежа на китайському підприємстві забрала життя 36 людей

Київ • УНН

 • 475855 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Пожежа на фабриці в китайському місті Аньян у провінції Хенань забрала життя 36 людей, ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Пожежа спалахнула у невеличкій приватній фірмі "Kaixinda Trading Co Ltd" в районі Веньфен, у так званій «зоні високих технологій», у місті Аньян.

За даними місцевих ЗМІ, пожежа почалася в понеділок вдень, яку повністю ліквідовали о 23:00. До ранку вівторка повідомлялося про 36 загиблих, а двох було відправлено до лікарні з легкими травмами, повідомляє головний державний телевізійний канал Китаю CCTV. 

Згідно з повідомленням, двоє людей вважаються зниклими безвісти.

Місцева влада заявила, що департамент громадської безпеки контролює відповідних підозрюваних у скоєнні злочину, але не розголошує додаткових подробиць.

Нагадаємо

Внаслідок масштабної пожежі на складі у центрі російської столиці 20 листопада загинуло семеро людей.

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