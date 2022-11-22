Пожар на китайском предприятии унес жизни 36 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Пожар на фабрике в китайском городе Аньян в провинции Хэнань унес жизни 36 человек, еще двое получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Пожар вспыхнул в небольшой частной фирме "Kaixinda Trading Co Ltd" в районе Вэньфэн, в так называемой «зоне высоких технологий», в городе Аньян.
По данным местных СМИ, пожар начался в понедельник днем, полностью ликвидированный в 23:00. К утру вторника сообщалось о 36 погибших, а двое были отправлены в больницу с легкими травмами, сообщает главный государственный телевизионный канал Китая CCTV.
Согласно сообщению, два человека считаются пропавшими без вести.
Местные власти заявили, что департамент общественной безопасности контролирует соответствующих подозреваемых в совершении преступления, но не разглашает дополнительных подробностей.
Напомним
В результате масштабного пожара на складе в центре российской столицы 20 ноября погибли семь человек.