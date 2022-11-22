Пожар на китайском предприятии унес жизни 36 человек

Детали

Пожар вспыхнул в небольшой частной фирме "Kaixinda Trading Co Ltd" в районе Вэньфэн, в так называемой «зоне высоких технологий», в городе Аньян.

По данным местных СМИ, пожар начался в понедельник днем, полностью ликвидированный в 23:00. К утру вторника сообщалось о 36 погибших, а двое были отправлены в больницу с легкими травмами, сообщает главный государственный телевизионный канал Китая CCTV.

Согласно сообщению, два человека считаются пропавшими без вести.

Местные власти заявили, что департамент общественной безопасности контролирует соответствующих подозреваемых в совершении преступления, но не разглашает дополнительных подробностей.

Напомним

В результате масштабного пожара на складе в центре российской столицы 20 ноября погибли семь человек.