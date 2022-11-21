Внаслідок пожежі в центрі москви загинуло семеро людей

Цитата

"Площа загоряння становила 2,5 тисячі квадратних метрів. Повністю ліквідувати пожежу вдалося лише опівночі. На ранок 21 листопада пожежники, які працюють на розборі завалів, виявили тіла семи загиблих", – ідеться у повідомленні.

Деталі



Причинами пожежі називають "неналежне зберігання товарів та порушення правил пожежної безпеки", а також "несправність електронагрівального приладу та аварійний режим роботи електромережі".

Нагадаємо

20 листопада на комсомольській площі в центрі москви вибухнув склад квітів – виникла масштабна пожежа.