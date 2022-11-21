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Внаслідок пожежі в центрі москви загинуло семеро людей

Внаслідок пожежі в центрі москви загинуло семеро людей

Київ • УНН

 • 448196 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Внаслідок масштабної пожежі на складі у центрі російської столиці 20 листопада загинуло семеро людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на росЗМІ.

Цитата

"Площа загоряння становила 2,5 тисячі квадратних метрів. Повністю ліквідувати пожежу вдалося лише опівночі. На ранок 21 листопада пожежники, які працюють на розборі завалів, виявили тіла семи загиблих", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Причинами пожежі називають "неналежне зберігання товарів та порушення правил пожежної безпеки", а також "несправність електронагрівального приладу та аварійний режим роботи електромережі".

Нагадаємо

20 листопада на комсомольській площі в центрі москви вибухнув склад квітів – виникла масштабна пожежа.

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