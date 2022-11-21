В результате пожара в центре москвы погибли семь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В результате масштабного пожара на складе в центре российской столицы 20 ноября погибли семь человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РосСМИ.
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"Площадь возгорания составляла 2,5 тысячи квадратных метров. Полностью ликвидировать пожар удалось только в полночь. К утру 21 ноября пожарные, работающие на разборе завалов, обнаружили тела семи погибших", – говорится в сообщении.
Детали
Причинами пожара называют "ненадлежащее хранение товаров и нарушение правил пожарной безопасности", а также "неисправность электронагревательного прибора и аварийный режим работы электросети".
Напомним
20 ноября на комсомольской площади в центре москвы взорвался склад цветов – возник масштабный пожар.