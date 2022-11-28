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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У Туреччині спалахнув хімічний завод

У Туреччині спалахнув хімічний завод

Київ • УНН

 • 1183434 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Сьогодні, 28 листопада, сталася масштабна пожежа на хімічному заводі в районі міста Памуккале у провінції Денізлі у Туреччині. Займання зафіксували близько 12:30. Про це повідомляє турецький телеканал NTV, інформує УНН.

Цитата

«На хімічному заводі, який розташований за 100 метрів від шосе Кале Махаллесі Денізлі-Афьонкарахісар, спалахнула пожежа. До місця події було направлено велику кількість пожежників. Через хімічні речовини полум'я швидко охопило весь завод. Чорний дим, що піднімався над фабрикою, було видно з багатьох точок міста», - ідеться у повідомленні.

Деталі

За даними телеканалу, у регіону було чути вибухи. Причина пожежі наразі невідома.

Правоохоронні органи також застерігають не наближатися до території заводу. 

Доповнення

Пожежа на фабриці в китайському місті Аньян у провінції Хенань забрала життя 36 людей, ще двоє отримали поранення.

На комсомольській площі в центрі москви вибухнув склад квітів – виникла масштабна пожежа.

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