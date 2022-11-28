У Туреччині спалахнув хімічний завод
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Сьогодні, 28 листопада, сталася масштабна пожежа на хімічному заводі в районі міста Памуккале у провінції Денізлі у Туреччині. Займання зафіксували близько 12:30. Про це повідомляє турецький телеканал NTV, інформує УНН.
Цитата
«На хімічному заводі, який розташований за 100 метрів від шосе Кале Махаллесі Денізлі-Афьонкарахісар, спалахнула пожежа. До місця події було направлено велику кількість пожежників. Через хімічні речовини полум'я швидко охопило весь завод. Чорний дим, що піднімався над фабрикою, було видно з багатьох точок міста», - ідеться у повідомленні.
Деталі
За даними телеканалу, у регіону було чути вибухи. Причина пожежі наразі невідома.
Правоохоронні органи також застерігають не наближатися до території заводу.
Доповнення
Пожежа на фабриці в китайському місті Аньян у провінції Хенань забрала життя 36 людей, ще двоє отримали поранення.
На комсомольській площі в центрі москви вибухнув склад квітів – виникла масштабна пожежа.