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В Турции на среду анонсировали открытие центра мониторинга экспорта украинского зерна

Киев • УНН

 • 142011 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Совместный координационный центр (СКК) для экспорта украинского зерна будет открыт в Стамбуле в среду, 27 июля, сообщило министерство обороны Турции, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Совместный координационный центр (СКК) для экспорта украинского зерна в рамках соглашения при посредничестве ООН будет открыт на церемонии в Стамбуле в среду", - говорится в сообщении.

Все стороны назначат представителей в СКК для наблюдения за выполнением плана, сообщает Reuters.

Дополнение

Украина, Организация Объединенных Наций, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса ", "Черноморск", "Южный"), которые были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля.

Украина и россия являются крупными экспортерами зерна, и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерна.

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