У Туреччині на середу анонсували відкриття центру моніторингу експорту українського зерна

Деталі

"Спільний координаційний центр (СКК) для експорту українського зерна в межах угоди за посередництвом ООН буде відкрито на церемонії в Стамбулі в середу", - йдеться у повідомленні.

Усі сторони призначать представників у СКК для спостереження за виконанням плану, повідомляє Reuters.

Доповнення

Україна, Організація Об'єднаних Націй, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (україна і рф окремо), спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Южний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого.

Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зерна.