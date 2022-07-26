У Туреччині на середу анонсували відкриття центру моніторингу експорту українського зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Спільний координаційний центр (СКК) для експорту українського зерна відкриють в Стамбулі у середу, 27 липня, повідомило міністерство оборони Туреччини, пише УНН з посилання на Reuters.
Деталі
"Спільний координаційний центр (СКК) для експорту українського зерна в межах угоди за посередництвом ООН буде відкрито на церемонії в Стамбулі в середу", - йдеться у повідомленні.
Усі сторони призначать представників у СКК для спостереження за виконанням плану, повідомляє Reuters.
Доповнення
Україна, Організація Об'єднаних Націй, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (україна і рф окремо), спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Южний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого.
Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зерна.