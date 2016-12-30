В Туннели любви в Ровенской области обустроят зону отдыха
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 30 декабря. УНН. В следующем году вблизи Туннеля любви в пгт Клевань Ровенской области должны создать зону отдыха. Это предусматривает проект, который утвердила конкурсная комиссия Ровенской ОГА, передает корреспондент УНН.
Деньги на проект должны выделить по программе регионального развития из государственного бюджета. Всего на участие в конкурсе районы Ровенской области подали 85 проектов. Комиссия отобрала 49, в том числе и обустройство зоны отдыха в известном туристическом маршруте Туннель любви.
Напомним, как сообщал УНН, Туннель любви в Ровенской области обозначили новыми указателями .