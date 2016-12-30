У Тунелі кохання на Рівненщині облаштують зону відпочинку
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 30 грудня. УНН. Наступного року поблизу Тунелю кохання в смт Клевань на Рівненщині мають створити зону відпочинку. Це передбачає проект, який затвердила конкурсна комісія Рівненської ОДА, передає кореспондент УНН.
Гроші на проект мають виділити за програмою регіонального розвитку з Державного бюджету. Загалом на участь в конкурсі райони Рівненщини подали 85 проектів. Комісія відібрала 49, у тому числі й облаштування зони відпочинку у відомому туристичному маршруті Тунель кохання.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, Тунель кохання на Рівненщині позначили новими вказівниками.