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В ЦИК рассказали, как людям с инвалидностью проголосовать на выборах дома

Киев • УНН

 • 14499 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Люди с инвалидностью, которые хотят проголосовать дома, могут воспользоваться процедурой голосования по месту жительства, если обратятся в участковые избирательные комиссии с соответствующим заявлением до 20 часов 29 марта. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель главы ЦИК Евгений Радченко, передает корреспондент УНН.

В ЦИК рассказали, как людям с инвалидностью проголосовать на выборах дома

"Для тех людей, которые временно не способны передвигаться, они могут самостоятельно, или с помощью других избирателей написать заявление в участковую избирательную комиссию, чтобы быть включенными в этот извлечение из списков избирателей. Поэтому для лиц, которые вовремя обратятся в участковые избирательные комиссии проблем, для того, чтобы проголосовать - не будет. Обратиться они смогут до 20:00 в пятницу перед выборами", - рассказал Радченко.

По его словам, для того, чтобы люди с инвалидностью могли проголосовать на дому, существует процедура голосования по месту жительства избирателя. Такие избиратели, уточнил Радченко, делятся на две категории: это постоянно неспособны самостоятельно передвигаться и временно неспособны самостоятельно передвигаться.

Информация о людях, которые постоянно неспособны самостоятельно передвигаться, уже содержится в Государственном реестре избирателей и будет отражена в списках избирателей. Соответственно относительно этих лиц будет формироваться выписка из списков избирателей для голосования на дому.

Напомним, на выборах-2019 бюллетеней будет больше, чем прогнозировала ЦИК.

Ранее УНН сообщал, что ЦИК создала 80 отдельных участков в зоне проведения ООС.

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