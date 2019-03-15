У ЦВК розповіли, як людям з інвалідністю проголосувати на виборах вдома
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Люди з інвалідністю, які хочуть проголосувати вдома, можуть скористатися процедурою голосування за місцем проживання, якщо звернуться до дільничних виборчих комісій із відповідною заявою до 20 години 29 березня. Про це на прес-конференції повідомив заступник голови ЦВК Євген Радченко, передає кореспондент УНН.
"Для тих людей, які тимчасово не здатні пересуватись, вони можуть самостійно, або за допомогою інших виборців написати заяву до дільничної виборчої комісії, аби бути включеними у цей витяг зі списків виборців. Тому для осіб, які вчасно звернуться до дільничних виборчих комісій проблем, для того, щоб проголосувати – не буде. Звернутися вони зможуть до 20:00 у п’ятницю перед виборами", - розповів Радченко.
За його словами, для того, аби люди з інвалідністю могли проголосувати вдома, існує процедура голосування за місцем проживанням виборця. Такі виборці, уточнив Радченко, діляться на дві категорії: це постійно нездатні самостійно пересуватися та тимчасово нездатні самостійно пересуватися.
Інформація про людей, які постійно нездатні самостійно пересуватись, вже міститься в Державному реєстрі виборців і буде відображена у списках виборців. Відповідно щодо цих осіб буде формуватися витяг зі списків виборців для голосування вдома.
Нагадаємо, на виборах-2019 бюлетенів буде більше, аніж прогнозувала ЦВК.
Раніше УНН повідомляв, що ЦВК створила 80 окремих дільниць у зоні проведення ООС.