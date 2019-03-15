У ЦВК розповіли, як людям з інвалідністю проголосувати на виборах вдома

КИЇВ. 15 березня. УНН. Люди з інвалідністю, які хочуть проголосувати вдома, можуть скористатися процедурою голосування за місцем проживання, якщо звернуться до дільничних виборчих комісій із відповідною заявою до 20 години 29 березня. Про це на прес-конференції повідомив заступник голови ЦВК Євген Радченко, передає кореспондент УНН.