В этом году пограничники задержали 9 украинцев, причастных к деятельности НВФ

"С начала года 9 человек задержаны, причастных к незаконным вооруженным формированиям", - отметил Слободян.



Напомним, за первый квартал 2019 года, с начала января по конец марта, пограничники установили 65 граждан Украины, причастных к деятельности незаконных вооруженных формирований.



Как сообщал УНН, бывший охранник админздания боевиков "ДНР" сдался полиции.