В этом году пограничники задержали 9 украинцев, причастных к деятельности НВФ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. С начала 2019 пограничники задержали девять украинцев, причастных к деятельности незаконных вооруженных формирований. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.
"С начала года 9 человек задержаны, причастных к незаконным вооруженным формированиям", - отметил Слободян.
Напомним, за первый квартал 2019 года, с начала января по конец марта, пограничники установили 65 граждан Украины, причастных к деятельности незаконных вооруженных формирований.
Как сообщал УНН, бывший охранник админздания боевиков "ДНР" сдался полиции.