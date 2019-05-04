Колишній охоронець адмінбудівлі бойовиків "ДНР" здався поліції

“В червні 2014 року 17-річний підліток піддався на російську пропаганду та прийшов до терористів допомогти будувати „руський мир“. За кілька місяців, коли українські військові звільняли північні міста Донецької області злякався та залишився в рідному місті. Але згодом вирішив знову приєднатися до бойовиків, і в серпні 2014-го поїхав в окупований Донецьк, де приєднався до одного батальйонів так званої ДНР і до січня 2015 року охороняв адміністративну будівлю цього батальйону. Слід зазначити, що „база“ знаходилася в 5 км від Донецького аеропорту, тому з початком боїв на території ДАПу бахмутчанин втік”, — вказано у повідомленні.

Дізнавшись зі ЗМІ про можливість звільнитися від кримінальної відповідальності, екс-найманець вирішив скористатися наданим державою шансом та добровільно здався в оперативно-розшуковий відділ оперативно-розшукового управління Донецько-Луганського регіонального управління Державної прикордонної служби України та поліцейським.

Після перевірки на відсутність тяжких злочинів проти мирного населення його може бути звільнено від покарання згідно з ч. 6 ст. 260 Кримінального кодексу України.

Нагадуємо, у Бахмуті до поліції здалася найманка бойовиків.