Колишній охоронець адмінбудівлі бойовиків "ДНР" здався поліції

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. 22-річний учасник НЗФ примкнув до лав терористів у 2014 році, незважаючи на неповнолітній вік, однак за півроку втік. Сьогодні він добровільно надає свідчення про незаконну діяльність інших “колег”, передає УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції у Донецькій області.

“В червні 2014 року 17-річний підліток піддався на російську пропаганду та прийшов до терористів допомогти будувати „руський мир“. За кілька місяців, коли українські військові звільняли північні міста Донецької області злякався та залишився в рідному місті. Але згодом вирішив знову приєднатися до бойовиків, і в серпні 2014-го поїхав в окупований Донецьк, де приєднався до одного батальйонів так званої ДНР і до січня 2015 року охороняв адміністративну будівлю цього батальйону. Слід зазначити, що „база“ знаходилася в 5 км від Донецького аеропорту, тому з початком боїв на території ДАПу бахмутчанин втік”, — вказано у повідомленні.

Дізнавшись зі ЗМІ про можливість звільнитися від кримінальної відповідальності, екс-найманець вирішив скористатися наданим державою шансом та добровільно здався в оперативно-розшуковий відділ оперативно-розшукового управління Донецько-Луганського регіонального управління Державної прикордонної служби України та поліцейським.

Після перевірки на відсутність тяжких злочинів проти мирного населення його може бути звільнено від покарання згідно з ч. 6 ст. 260 Кримінального кодексу України.

Нагадуємо, у Бахмуті до поліції здалася найманка бойовиків.

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