Бывший охранник админздания боевиков "ДНР" сдался полиции

“В июне 2014 года 17-летний подросток подвергся российской пропаганде и пришел к террористам помочь строить „русский мир“. За несколько месяцев, когда украинские военные освобождали северные города Донецкой области испугался и остался в родном городе. Но впоследствии решил снова присоединиться к боевикам, и в августе 2014-го уехал в оккупированный Донецк, где присоединился к одному батальонов так называемой ДНР и в январе 2015 года охранял административное здание этого батальона. Следует отметить, что „база“ находилась в 5 км от Донецкого аэропорта, поэтому с началом боев на территории ДАПа бахмутчанин убежал”, — указано в сообщении.

Узнав из СМИ о возможности освободиться от уголовной ответственности, экс-наемник решил воспользоваться предоставленным государством шансом и добровольно сдался в оперативно-розыскной отдел оперативно-розыскного управления Донецко-Луганского регионального управления Государственной пограничной службы Украины и полицейским.

После проверки на отсутствие тяжких преступлений против мирного населения он может быть освобождены от наказания по ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.

Напоминаем, в Бахмуте в полицию сдалась наёмница боевиков.