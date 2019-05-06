У цьому році прикордонники затримали 9 українців, причетних до діяльності НЗФ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. З початку 2019 року прикордонники затримали дев’ять українців, причетних до діяльності незаконних збройних формувань. Про це у коментарі журналісту УНН повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.
"З початку року 9 осіб затримано, причетних до незаконних збройних формувань", - зазначив Слободян.
Нагадаємо, за перший квартал 2019 року, з початку cічня по кінець березня, прикордонники встановили 65 громадян України, причетних до діяльності незаконних збройних формувань.
Як повідомляв УНН, колишній охоронець адмінбудівлі бойовиків "ДНР" здався поліції.