В этом году ожидается товарооборот между Украиной и Беларусью на уровне 5,3 млрд долл. - Порошенко

"Украина рассматривает торгово-экономическое сотрудничество между Украиной и Республикой Беларусь первым приоритетом ... Для Украины Беларусь является стратегическим торговым партнером, а именно пятым торговым партнером в мире ... В этом году, мы надеемся, что это (товарооборот между Украиной и Беларусью - ред.) будет 5,3 млрд. В следующем году - не менее 7 млрд долл. А как мы с вами договаривались, должно быть 10 млрд. Для этого есть все основания", - подчеркнул Президент.

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Напомним, посол Беларуси в Украине Игорь Сокол в апреле отметил, что товарооборот между Украиной и Беларусью в 2017 году вырос на 20%.