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У цьому році очікується товарообіг між Україною і Білоруссю на рівні 5,3 млрд дол. – Порошенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Товарообіг між Україною та Білоруссю у цьому році маю бути на рівні 5,3 млрд дол. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час першого Форуму регіонів України та Білорусії, передає кореспондент УНН.

“Україна розглядає торговельно-економічне співробітництво між Україною і Республікою Білорусь першим пріоритетом... Для України Білорусь є стратегічним торгівельним партнером, а саме п’ятим торговим партнером у світі... Цього року, ми сподіваємося, що це (товарообіг між Україною і Білоруссю — ред.) буде 5,3 млрд. Наступного року — не менше 7 млрд дол. А як ми з вами домовлялися, має бути 10 млрд. Для цього є всі підстави”, — наголосив Президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лукашенко поскаржився на потік зброї до Білорусі з України

Нагадаємо, посол Білорусі в Україні Ігор Сокол у квітні відзначив, що товарообіг між Україною і Білоруссю в 2017 році виріс на 20%. 

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