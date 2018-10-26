У цьому році очікується товарообіг між Україною і Білоруссю на рівні 5,3 млрд дол. – Порошенко

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Товарообіг між Україною та Білоруссю у цьому році маю бути на рівні 5,3 млрд дол. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час першого Форуму регіонів України та Білорусії, передає кореспондент УНН.