Україна і Білорусь збільшили товарообіг на 20% в минулому році - посол Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Товарообіг між Україною і Білоруссю в 2017 році виріс на 20%. Про це розповів Надзвичайний і Повноважний Посол Білорусі в Україні Ігор Сокол в інтерв'ю білоруському виданню, передає УНН.
“За підсумками минулого року товарообіг з країною-сусідкою (Україна — ред.) збільшився майже на 20% і склав 4,6 млрд доларів, білоруський експорт зріс на 18%, імпорт з України — майже на 24%. Такі результати були б неможливі без щоденної планової роботи сторін як на міжурядовому рівні, так і між суб’єктами господарювання двох країн”, — розповів І.Сокол.
За його словами, тільки за два місяці цього року Білорусь збільшила експорт в Україну на 29%, не рахуючи нафтопродуктів і добрив.
“В цілому товарообіг досяг майже 700 млн дол. (за 2 місяці 2018 року — ред.), з яких наш (білоруський — ред.) Експорт — це 480 млн дол.”, — зазначив він.
Як повідомляв УНН, восени 2018 року в Гомелі вперше відбудеться Країна-білоруський форум регіонів.