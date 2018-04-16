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Украина и Беларусь увеличили товарооборот на 20% в прошлом году — посол Беларуси

Украина и Беларусь увеличили товарооборот на 20% в прошлом году — посол Беларуси

Киев  •  УНН

 • 51184 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Товарооборот между Украиной и Беларусью в 2017 году вырос на 20%. Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол в интервью белорусскому изданию, передает УНН.

“По итогам прошлого года товарооборот со страной-соседкой (Украиной — ред.) увеличился почти на 20% и составил $4,6 млрд, белорусский экспорт вырос на 18%, импорт из Украины — почти на 24%. Такие результаты были бы невозможны без ежедневной плановой работы сторон как на межправительственном уровне, так и между субъектами хозяйствования двух стран”, — рассказал И.Сокол.

По его словам, только за два месяца этого года Беларусь нарастила экспорт в Украину на 29%, не считая нефтепродуктов и удобрений.

“В целом товарооборот достиг почти 700 млн долл. (за 2 месяца 2018 года — ред.), из которых наш (белорусский — ред.) экспорт — это 480 млн долл.”, — отметил он.

Как сообщал УНН, осенью 2018 года в Гомеле впервые состоится краино-белорусский форум регионов.

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