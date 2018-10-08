Лукашенко поскаржився на потік зброї до Білорусі з України
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Військові дії в Україні призвели до того, що українську зброю масово намагаються ввозити в Білорусь через український кордон. Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з українським державним і політичним діячем, третім Президентом України (2005-2010 роки) Віктором Ющенком, передає УНН.
"Ми ні в якому разі не хочемо втручатися в події в Україні. Грубо кажучи, це не наша справа, якщо нас не просять. Хоча, чесно скажу, - ми про це поговоримо - вплив подій в Україні на нас дуже великий. Особливо в плані, що нас турбує, - приплив зброї через український кордон. Дуже багато ми вилучаємо зброї", - зазначив Глава держави.
За його словами, виявляються факти, коли зброя йде в Білорусь з України через Росію. Як зазначив глава білоруської держави, така інформація надходить правоохоронним органам під час розслідування кримінальних справ за фактами провезення зброї. Цю тему, як зазначив Лукашенко, Мінськ обговорював, в тому числі, і з Москвою.
У той же час, за його словами, війна не погіршила відносини українців і білорусів, що є позитивним сигналом для офіційної влади РБ. Крім того, як зазначив Лукашенко, позитивні зміни відбуваються і в економічних відносинах обох країн. Зокрема, за останній рік приріст товарообігу між країнами становив 20-30%.
Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв роздати зброю в кожну сім'ю і кожному дорослому білорусу в разі, якщо країна вступить у війну.
Раніше, 24 вересня, в Білорусі підняли питання про збільшення чисельності прикордонників, зокрема, на кордоні з Україною.