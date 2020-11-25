В ЦОЗ объяснили пользу от регулярного потребления простой воды

ukru
ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 31394 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 48244 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 63637 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 86829 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 107823 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 111566 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 124297 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 155899 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 202151 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 196347 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россияне принудительно включают спортсменов на временно оккупированных территориях в ряды своей армии - ЦНС

россияне принудительно включают спортсменов на временно оккупированных территориях в ряды своей армии - ЦНС

4 марта, 02:04 • 57967 просмотра
Маск обвиняет Зеленского в продвижении "вечной войны" с россией

Маск обвиняет Зеленского в продвижении "вечной войны" с россией

4 марта, 03:00 • 34607 просмотра
Парализующий удар, ощутимый не сразу - представитель США о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине

Парализующий удар, ощутимый не сразу - представитель США о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине

4 марта, 03:55 • 48435 просмотра
Цены на нефть падают после приостановки военной помощи Украине

Цены на нефть падают после приостановки военной помощи Украине

4 марта, 04:34 • 33607 просмотра
рф наращивает количество и эффективность дронов и ракет для прорыва украинской ПВО - ISW

рф наращивает количество и эффективность дронов и ракет для прорыва украинской ПВО - ISW

05:03 • 35807 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 347545 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 299477 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 453829 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 419607 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 402355 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 116824 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 195217 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 222861 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 202246 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 288475 просмотра
Актуальное
В ЦОЗ объяснили пользу от регулярного потребления простой воды

В ЦОЗ объяснили пользу от регулярного потребления простой воды

Киев  •  УНН

 • 13619 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Центр общественного здоровья Украины объяснил, что употребление простой воды поддерживает нормальную температуру тела, улучшает метаболизм и помогает не переедать. Об этом говорится на их странице в Facebook, передает УНН.

"Как тебе идея - прямо сейчас встать и пойти выпить стакан простой воды? А после этого сразу не поленись и набери еще один стакан, возьми его с собой в комнату и поставь на видном месте. Готовы поспорить, что в течение часа этой воды уже не будет. А чтобы поддерживать водный баланс, повторяем так каждый день: ставим воду на видном месте и наблюдаем, как выпиваем ее, даже когда нам кажется, что мы не хотим пить. Ведь это мы только так думаем, а организм требует иначе. Почему же на самом деле так надо пить воду: вода поддерживает нормальную температуру тела, она смазывает наши суставы - обеспечивает наше движение, даже защищает спинной мозг и другие чувствительные ткани организма, а еще улучшает метаболизм и насыщает организм энергией. Вода также помогает нам не переедать", - говорится в сообщении.

Отмечается, что когда человеку захочется перекусить, сначала нужно выпить стакан воды. Через 10-15 минут нужно оценить, действительно ли еще хочется есть.

Также в ЦОЗ предложили присоединиться к "марафону здоровых привычек" и делать вместе каждый день маленькие шаги для своего здоровья.

Напомним, в борьбе с коронавирусом украинцы доверились имбирю, лимону и чесноку.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы