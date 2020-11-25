В ЦОЗ объяснили пользу от регулярного потребления простой воды

"Как тебе идея - прямо сейчас встать и пойти выпить стакан простой воды? А после этого сразу не поленись и набери еще один стакан, возьми его с собой в комнату и поставь на видном месте. Готовы поспорить, что в течение часа этой воды уже не будет. А чтобы поддерживать водный баланс, повторяем так каждый день: ставим воду на видном месте и наблюдаем, как выпиваем ее, даже когда нам кажется, что мы не хотим пить. Ведь это мы только так думаем, а организм требует иначе. Почему же на самом деле так надо пить воду: вода поддерживает нормальную температуру тела, она смазывает наши суставы - обеспечивает наше движение, даже защищает спинной мозг и другие чувствительные ткани организма, а еще улучшает метаболизм и насыщает организм энергией. Вода также помогает нам не переедать", - говорится в сообщении.

Отмечается, что когда человеку захочется перекусить, сначала нужно выпить стакан воды. Через 10-15 минут нужно оценить, действительно ли еще хочется есть.

Также в ЦОЗ предложили присоединиться к "марафону здоровых привычек" и делать вместе каждый день маленькие шаги для своего здоровья.

Напомним, в борьбе с коронавирусом украинцы доверились имбирю, лимону и чесноку.