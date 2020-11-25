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У ЦГЗ пояснили користь від регулярного споживання простої води

У ЦГЗ пояснили користь від регулярного споживання простої води

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Центр громадського здоров’я України пояснив, що вживання простої води підтримує нормальну температуру тіла, покращує метаболізм та допомагає не переїдати. Про це йдеться на їхній сторінці у Facebook, передає УНН.

"Як тобі ідея - прямо зараз встати й піти випити склянку простої води? А після цього одразу не полінуйся і набери ще одну склянку, візьми її з собою в кімнату й постав на видному місці. Готові побитися об заклад, що упродовж години цієї води вже не буде. А щоб підтримувати водний баланс, повторюємо так щодня: ставимо воду на видному місці та спостерігаємо, як випиваємо її, навіть коли нам здається, що ми не хочемо пити. Адже це ми лише так думаємо, а організм потребує інакше. Чому ж насправді так треба пити воду: вода підтримує нормальну температуру тіла, вона змащує наші суглоби - забезпечує наш рух, навіть захищає спинний мозок та інші чутливі тканини організму, а ще покращує метаболізм та насичує організм енергією. Вода також допомагає нам не переїдати", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що коли людині захочеться щось перекусити, спочатку потрібно випити склянку води. Через 10-15 хвилин потрібно оцінити, чи справді ще хочеться їсти.

Також у ЦГЗ запропонували долучитися до "марафону здорових звичок" і робити разом щодня маленькі кроки для свого здоров'я.

Нагадаємо, у боротьбі з коронавірусом українці довірились імбиру, лимону та часнику.

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