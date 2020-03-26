У боротьбі з коронавірусом українці довірились імбиру, лимону та часнику
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Українці дотримують рекомендацій МОЗ щодо захисту від коронавірусу. Про це свідчать результати опитування, проведеного за допомогою мобільного додатку Gradus.
Результати опитування засвідчили, що українці частіше ніж зазвичай стали мити руки. Про це заявили 94% респондентів. 83% українців вказали, що уникають відвідування місць скупчення людей. 64% зазначили, що дезінфікують руки спеціальними засобами. Втім, маски носять лише 22,5% опитаних.
Крім того, більше половини респондентів вказали, що пильніше слідкують за своїм щоденним раціоном харчування.
Так, у ході опитування стало відомо, що українці стимулюють імунітет продуктами, багатими вітамінами А, В, С (91,4%), жирними кислотами Омега-3 (63,5%) і антиоксидантами (38,9%).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вчені заявили, що коронавірус чутливий до алкоголю
Серед найпопулярніших “імунних” продуктів — група з потужними протизапальними, антибактеріальними і антивірусними властивостями: лимон (81,0%), імбир (75,8%), часник (72,9%), цибуля (68,8%), мед (67,1%), кислі ягоди (64%), яблука (42,7%).
Головними “прийомами” для зміцнення захисного потенціалу організму респонденти назвали здоровий сон (78,5%), включення в раціон корисних продуктів харчування (74,8%), правильне харчування (68,6%), активний спосіб життя (59,5% ), регулярні заняття спортом (54,1%).
Участь в опитуванні взяли 500 респондентів.
Нагадаємо, як писав УНН, Президент Білорусі Олександр Лукашенко порадив боротися з коронавірусом горілкою і лазнею.