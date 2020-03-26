В борьбе с коронавирусом украинцы доверились имбирю, лимону и чесноку
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Украинцы придерживаются рекомендаций Минздрава по защите от коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по помощью мобильного приложения Gradus.
Результаты опроса показали, что украинцы чаще чем обычно стали мыть руки. Об этом заявили 94% респондентов. 83% украинцев указали, что избегают посещения мест скопления людей. 64% отметили, что дезинфицируют руки специальными средствами. Впрочем, маски носят лишь 22,5% опрошенных.
Кроме того, более половины респондентов указали, что пристально следят за своим ежедневным рационом питания.
Так, в ходе опроса стало известно, что украинцы стимулируют иммунитет продуктами, богатыми витаминами А, В, С (91,4%), жирными кислотами Омега-3 (63,5%) и антиоксидантами (38,9%).
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Среди самых популярных “иммунных” продуктов — группа с мощными противовоспалительными, антибактериальными и антивирусными свойствами: лимон (81,0%), имбирь (75,8%), чеснок (72,9%), лук (68,8%), мед (67,1%), кислые ягоды (64%), яблоки (42,7%).
Главными “приемами” для укрепления защитного потенциала организма респонденты назвали здоровый сон (78,5%), включение в рацион полезных продуктов питания (74,8%), правильное питание (68,6%), активный образ жизни (59,5% ), регулярные занятия спортом (54,1%).
Участие в опросе приняли 500 респондентов.
Напомним, как писал УНН, Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал бороться с коронавирусом водкой и баней.