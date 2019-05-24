В Центризбиркоме ожидают быстрого решения КСУ относительно роспуска Рады

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 мая. УНН. В Центральной избирательной комиссии ожидают, что Конституционный суд Украины как можно быстрее примет решение по представлению о конституционности указа Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады до завершения текущего избирательного процесса. Об этом сообщила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Вопрос в сроках и когда это произойдет, потому что в любом случае, данное решение мы ожидаем до завершения избирательного процесса и до дня голосования, и, конечно, с этим связаны его правовые последствия. Но для нас они станут понятными, только когда мы увидим юридическую позицию Конституционного суда и куда он нас направит", - отметила Бернацкая.

По ее словам, из-за большой общественный резонанс и сомнения в конституционности роспуска Верховной Рады государству необходима правовая определенность в этом вопросе. ЦИК, в свою очередь, тратит средства налогоплательщиков на организацию выборов, по которым существуют сомнения.

При этом, она добавила, что законность указов Президента оспаривается в Верховном суде, и несколько исков, которые были поданы до начала избирательного процесса, должны рассматриваться по общим срокам примерно 60 дней.

Что касается представления 62 народных депутатов в КСУ, которое состоялось сегодня, Конституционный суд рассматривает эти представления в течение 6 месяцев обычно, но Сенат или Большая Палата может принять решение в случае с важным вопросом сократить эти сроки и рассмотреть его в срок до одного месяца, отметила Бернацкая.

"Со стороны Центральной избирательной комиссии у нас одна единственная позиция - несмотря на то, какое бы решение было принято Конституционным судом, для нас очень важно, чтобы оно было принято как можно быстрее", - добавила при этом она.

Как сообщал УНН, в Конституционный Суд Украины поступило представление 62 народных депутатов относительно конституционности указа Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента.

Напомним, в Кассационный административного суда в составе Верховного Суда поступил третий иск об обжаловании указа Президента Украины Владимира Зеленского в части назначения внеочередных выборов в парламент.

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