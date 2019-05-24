У Центрвиборчкомі очікують швидкого рішення КСУ щодо розпуску Ради

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КИЇВ. 24 травня. УНН. У Центральній виборчій комісії очікують на, що Конституційний суд України якнайшвидше ухвалить рішення щодо подання про конституційність указу Президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради до завершення поточного виборчого процесу. Про це повідомила секретар ЦВК Наталя Бернацька в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

"Питання у строках і коли це відбудеться, тому що у будь-якому випадку, дане рішення ми очікуємо до завершення виборчого процесу і до дня голосування, і, звичайно, з цим пов’язані його правові наслідки. Але для нас вони стануть зрозумілими, тільки коли ми побачимо юридичну позицію Конституційного суду і куди він нас спрямує", - зазначила Бернацька.

За її словами, через великий суспільний резонанс і сумніви у конституційності розпуску Верховної Ради державі необхідна правова визначеність у цьому питанні. ЦВК, у свою чергу, витрачає кошти платників податків на організацію виборів, щодо яких існують сумніви.

При цьому, вона додала, що законність указів Президента оскаржується у Верховному суді, і декілька позовів, які були подані до початку виборчого процесу, мають розглядатися за загальними строками приблизно 60 днів.

Що ж до подання 62 народних депутатів до КСУ, яке відбулось сьогодні, Конституційний суд розглядає ці подання протягом 6 місяців зазвичай, але Сенат або Велика Палата можуть ухвалити рішення у випадку з важливим питанням скоротити ці строки і розглянути його у строк до одного місяця, зазначила Бернацька.

"З боку Центральної виборчої комісії у нас одна єдина позиція – не зважаючи на те, яке б рішення було прийняте Конституційним судом, для нас дуже важливо, щоб воно було прийняте якнайшвидше", - додала при цьому вона.

Як повідомляв УНН, до Конституційного Суду України надійшло подання 62 народних депутатів щодо конституційності указу Президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту.

Нагадаємо, до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшов третій позов щодо оскарження указу Президента України Володимира Зеленського в частині призначення позачергових виборів до парламенту.

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