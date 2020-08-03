В центре занятости рассказали, в каких сферах удалось трудоустроить более 200 тыс. украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В Украине за период карантина было трудоустроено 222 тыс. граждан, 46% от всех трудоустроенных - в сфере сельского хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного центра занятости, передает УНН.
"Во время действия карантина специалисты центров занятости не прекращают подбирать для безработных подходящие вакансии, а для работодателей - квалифицированный персонал. С 12 марта по 31 июля 2020 года (с начала действия карантина - ред.) работу удалось найти для 222 тысяч граждан, из них - 151 тыс. безработных", - говорится в сообщении.
Как указано, по видам экономической деятельности, больше всего граждан трудоустроено:
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- в сельском хозяйстве - 46% от всех трудоустроенных;
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- в перерабатывающей промышленности - 14%;
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- в сфере торговли - 13%.
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Напомним, с начала карантина статус безработного получили 395 тыс. человек, что на 71% больше, чем за аналогичный период прошлого года.