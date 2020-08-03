У центрі зайнятості розповіли, в яких сферах вдалося працевлаштувати понад 200 тис. українців

"Під час дії карантину фахівці центрів зайнятості не припиняють підбирати для безробітних підходящі вакансії, а для роботодавців – кваліфікований персонал. З 12 березня по 31 липня 2020 року (з початку дії карантину - ред.) роботу вдалося знайти для 222 тисяч громадян, з них – 151 тис. безробітних", - йдеться в повідомленні.

Як зазначено, за видами економічної діяльності, найбільше громадян працевлаштовано:



у сільському господарстві – 46% від усіх працевлаштованих;



у переробній промисловості – 14%;



у сфері торгівлі – 13%.



Нагадаємо, з початку карантину статус безробітного отримали 395 тис. осіб, що на 71% більше, ніж за аналогічний період минулого року.