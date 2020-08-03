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У центрі зайнятості розповіли, в яких сферах вдалося працевлаштувати понад 200 тис. українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. В Україні за період карантину було працевлаштовано 222 тис. громадян, 46% від усіх працевлаштованих — у сфері сільського господарства. Про це повідомили у пресслужбі Державного центру зайнятості, передає УНН.

"Під час дії карантину фахівці центрів зайнятості не припиняють підбирати для безробітних підходящі вакансії, а для роботодавців – кваліфікований персонал. З 12 березня по 31 липня 2020 року (з початку дії карантину - ред.) роботу вдалося знайти для 222 тисяч громадян, з них – 151 тис. безробітних", - йдеться в повідомленні.

Як зазначено, за видами економічної діяльності, найбільше громадян працевлаштовано:

  • у сільському господарстві – 46% від усіх працевлаштованих;
  • у переробній промисловості – 14%;
  • у сфері торгівлі – 13%.

Нагадаємо, з початку карантину статус безробітного отримали 395 тис. осіб, що на 71% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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