У центрі зайнятості розповіли, в яких сферах вдалося працевлаштувати понад 200 тис. українців
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. В Україні за період карантину було працевлаштовано 222 тис. громадян, 46% від усіх працевлаштованих — у сфері сільського господарства. Про це повідомили у пресслужбі Державного центру зайнятості, передає УНН.
"Під час дії карантину фахівці центрів зайнятості не припиняють підбирати для безробітних підходящі вакансії, а для роботодавців – кваліфікований персонал. З 12 березня по 31 липня 2020 року (з початку дії карантину - ред.) роботу вдалося знайти для 222 тисяч громадян, з них – 151 тис. безробітних", - йдеться в повідомленні.
Як зазначено, за видами економічної діяльності, найбільше громадян працевлаштовано:
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- у сільському господарстві – 46% від усіх працевлаштованих;
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- у переробній промисловості – 14%;
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- у сфері торгівлі – 13%.
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Нагадаємо, з початку карантину статус безробітного отримали 395 тис. осіб, що на 71% більше, ніж за аналогічний період минулого року.