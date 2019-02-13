В центре Турции произошло землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В центре Турции рядом с Анкарой произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла. Об этом сообщает правительственная газета Daily Sabah, передаёт УНН.
"Землетрясение силой 4,7 балла произошло в районе Орта в северной части провинции Чанкыри. Также толчки ощущались в соседней Анкаре", - говорится в сообщении.
По данным управления по чрезвычайным ситуациям и чрезвычайным ситуациям, землетрясение магнитудой 4,7 балла произошло в 8:14 вечера в городе Орта в центральной части Турции, эпицентр подземного толчка находился в 28 км на север от Анкары.
Информации о разрушениях или повреждениях не поступало.
Как сообщал УНН, в воскресенье, 10 февраля, на юге Ирана произошло мощное землетрясение.
Напомним, по меньшей мере три человека пострадали в результате землетрясения, которое произошло вечером 5 февраля на территории Азербайджана.