В Иране произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. На юге Ирана, на острове Кешм в Персидском заливе, в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом со ссылкой на Центр сейсмологической службы при Тегеранском институте геофизики сообщает издание Анадолу, передает УНН.
По данным службы, очаг землетрясения находится на глубине 10 км. Подземные толчки были зафиксированы в 14:24 по местному времени.
Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.
Как сообщал УНН, в пятницу, 8 февраля, на юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,0.
Напомним, по меньшей мере три человека пострадали в результате землетрясения, которое произошло вечером во вторник на территории Азербайджана.