В Ірані стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. На півдні Ірану, на острові Кешм у Перській затоці, в неділю стався землетрус магнітудою 5,2. Про це з посиланням на Центр сейсмологічної служби при Тегеранському інституті геофізики повідомляє видання Анадолу, передає УНН.
За даними служби, епіцентр землетрусу знаходиться на глибині 10 км. Підземні поштовхи були зафіксовані о 14:24 за місцевим часом.
Інформації про руйнування і постраждалих поки не надходило.
Як повідомляв УНН, у п'ятницю, 8 лютого, на півдні Філіппін стався землетрус магнітудою 6,0.
Нагадаємо, щонайменше три людини постраждали в результаті землетрусу, який стався ввечері у вівторок на території Азербайджану.