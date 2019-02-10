В Ірані стався потужний землетрус

КИЇВ. 10 лютого. УНН. На півдні Ірану, на острові Кешм у Перській затоці, в неділю стався землетрус магнітудою 5,2. Про це з посиланням на Центр сейсмологічної служби при Тегеранському інституті геофізики повідомляє видання Анадолу, передає УНН.