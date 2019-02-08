Сильное землетрясение произошло на юге Филиппин
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. На юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Anadolu.
"На юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,0. Эпицентр подземных толчков находился в 146 километрах от города Суригао на острове Минданао. Сообщений о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения нет", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что угрозы цунами нет.
Напомним, землетрясение магнитудой 5,7 произошло в воскресенье у побережья Индонезии. По информации геологической службы, эпицентр землетрясения находился в 129 км к западу от индонезийского города Тернате, в котором проживает более 200 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 км.