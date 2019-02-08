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Сильний землетрус стався на півдні Філіппін

Сильний землетрус стався на півдні Філіппін

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. На півдні Філіппін стався землетрус магнітудою 6,0. Про це повідомляє УНН з посиланням на Anadolu.

“На півдні Філіппін стався землетрус магнітудою 6,0. Епіцентр підземних поштовхів знаходився за 146 кілометрів від міста Сурігао на острові Мінданао. Повідомлень про потерпілих і руйнування в результаті землетрусу немає”, — йдеться в повідомленні.

Також, зазначається, що загрози цунамі немає.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 5,7 стався в неділю біля узбережжя Індонезії. За інформацією геологічної служби, епіцентр землетрусу знаходився за 129 км на захід від індонезійського міста Тернате, у якому проживають понад 200 тис. осіб. Осередок землетрусу залягав на глибині 35 км.

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