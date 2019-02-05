Во время землетрясений в Азербайджане пострадали три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. По меньшей мере три человека пострадали в результате землетрясения, которое произошло вечером во вторник на территории Азербайджана. Об этом сообщает в среду агентство Report, передает УНН.
По данным издания, ранения получили три человека в Шемахинском районе, расположенном на северо-западе страны. Пострадавшие были госпитализированы.
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Как сообщал УНН, по информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, во вторник вечером в Азербайджане с разницей около 10 минут произошли два землетрясения магнитудой 4,4 и 5,1.
Эпицентр более мощного подземного толчка находился в 131 км к юго-западу от Баку, очаг залегал на глубине 10 км. Эпицентр второго землетрясения находился в 150 км к юго-западу от азербайджанской столицы, очаг залегал на глубине 40 км.