Під час землетрусів в Азербайджані постраждали три людини

За даними видання, поранення отримали три людини в Шемахинськом районі, розташованому на північному заході країни. Постраждалі були госпіталізовані.

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Як повідомляв УНН, за інформацією Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру, у вівторок ввечері в Азербайджані з різницею близько 10 хвилин сталися два землетруси магнітудою 4,4 і 5,1.

Епіцентр більш потужного підземного поштовху знаходився в 131 км на північний захід від Баку, вогнище залягало на глибині 10 км. Епіцентр другого землетрусу зафіксовано в 150 км на північний захід від азербайджанської столиці, вогнище залягало на глибині 40 км.