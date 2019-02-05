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Під час землетрусів в Азербайджані постраждали три людини

Під час землетрусів в Азербайджані постраждали три людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Щонайменше три людини постраждали в результаті землетрусу, який стався ввечері у вівторок на території Азербайджану. Про це повідомляє в середу агентство Report, передає УНН.

За даними видання, поранення отримали три людини в Шемахинськом районі, розташованому на північному заході країни. Постраждалі були госпіталізовані.

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Як повідомляв УНН, за інформацією Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру, у вівторок ввечері в Азербайджані з різницею близько 10 хвилин сталися два землетруси магнітудою 4,4 і 5,1.

Епіцентр більш потужного підземного поштовху знаходився в 131 км на північний захід від Баку, вогнище залягало на глибині 10 км. Епіцентр другого землетрусу зафіксовано в 150 км на північний захід від азербайджанської столиці, вогнище залягало на глибині 40 км.

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