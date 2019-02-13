У центрі Туреччини стався землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. У центрі Туреччини поруч з Анкарою стався землетрус магнітудою 4,7 бала. Про це повідомляє урядова газета Daily Sabah, передає УНН.
"Землетрус силою 4,7 бала стався в районі Орта в північній частині провінції Чанкири. Також поштовхи відчувалися в сусідній Анкарі", - йдеться в повідомленні.
За даними управління з питань надзвичайних ситуацій та надзвичайних ситуацій, землетрус магнітудою 4,7 бала стався в 8:14 вечора в місті Орта в центральній частині Туреччини, епіцентр підземного поштовху знаходився у 28 км на північ від Анкари.
Інформації про руйнування або пошкодження не надходило.
Як повідомляв УНН, в неділю, 10 лютого, на півдні Ірану стався потужний землетрус.
Нагадаємо, щонайменше три людини постраждали в результаті землетрусу, який стався увечері 5 лютого на території Азербайджану.