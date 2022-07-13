В центре Мариуполя жители находят мины – горсовет

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"Большинство дворов и домов не обследованы и не разминированы. Колаборантам пока нет до этого дела. Они только занимаются созданием пропагандистских роликов о "возрождении жизни" в городе. Просим мариупольцев внимательно передвигаться по городу. Проведите беседу с детьми, чтобы не приближались к неизвестным предметам. Также оккупанты приглашают мариупольцев работать на разминирование. Не ведитесь, пусть они рискуют собственной жизнью, а не вашей", – говорится в сообщении.

Напомним

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты сбили собственный беспилотник.