В центре Мариуполя жители находят мины – горсовет
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. В самом центре Мариуполя жители натыкаются на мины. Один из таких взрывоопасных предметов был найден по проспекту Мира, возле бывшего почтового отделения. Об этом говорится в сообщении Мариупольского городского совета, передает УНН.
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"Большинство дворов и домов не обследованы и не разминированы. Колаборантам пока нет до этого дела. Они только занимаются созданием пропагандистских роликов о "возрождении жизни" в городе. Просим мариупольцев внимательно передвигаться по городу. Проведите беседу с детьми, чтобы не приближались к неизвестным предметам. Также оккупанты приглашают мариупольцев работать на разминирование. Не ведитесь, пусть они рискуют собственной жизнью, а не вашей", – говорится в сообщении.
Напомним
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты сбили собственный беспилотник.